Nationaltorhüter des VfB Stuttgart: Rückennummer 12: Alexander Nübel steht gegen Italien nicht im Tor

1 Konkurrenten: Oliver Baumann (li.) und Alexander Nübel. Foto: imago//Frank Hoermann

VfB-Torhüter Alexander Nübel hat den Kürzeren gezogen – und ist im Konkurrenzkampf mit Oliver Baumann in der DFB-Elf künftig nur noch Ersatz.









Klarer könnte die Indizienlage kaum sein. Am Dienstagabend verteilte der Bundestrainer Julian Nagelsmann die Rückennummern seiner Spieler für die beiden Duelle im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien an diesem Donnerstag in Mailand und drei Tage später in Dortmund – der Konkurrenzkampf um den Platz im deutschen Tor scheint damit entschieden zu sein. Denn Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim erhielt von Nagelsmann die Rückennummer eins und wird damit nach Informationen unserer Redaktion den weiterhin verletzten Stammkeeper Marc-André ter Stegen in beiden Partien zwischen den Pfosten vertreten.