Basketball-EM: War klar, dass wir es können: Deutschland bezwingt Doncic

Die deutschen Basketballer haben sich nach einer Aufholjagd im EM-Viertelfinale belohnt und spielen in Riga um die Medaillen. Der Weltmeister trotzt auch dem herausragenden Doncic.
Riga - Franz Wagner ließ die Muskeln spielen, Dennis Schröder gab seiner Frau erleichtert einen Kuss: Basketball-Weltmeister Deutschland hat eine große Hürde bei der EM aus dem Weg geräumt und spielt nach einem Nervenkrimi im Viertelfinale um die ersehnten Medaillen. "Ich bin extrem stolz", sagte Schröder bei RTL: "Es war eine komplette Teamleistung. Spieler des Tages ist das Team."