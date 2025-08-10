Nationalteam der Handwerker: Dieser Lahrer Stuckateur vertritt Deutschland

Als Bauhandwerker für Deutschland starten? Diesen Traum lebt der Lahrer Jonas Schwarzwälder seit fast zwei Jahren. Der 21-Jährige ist Teil des achtköpfigen Nationalteams der Stuckateure. Der Bundesverband Ausbau und Fassade erklärt es so: „Besonders begabte wie auch engagierte junge Gesellen erhalten mit ihrer Berufung in unsere Nationalmannschaft der Stuckateure eine ungewöhnliche und vor allem einmalige Chance, sich intensiv weiterzubilden und für ihren Beruf zu werben.“

Zwei Jahre sind die Nachwuchsleute im Team und haben jedes Jahr die Chance, für die Europa- und Weltmeisterschaften (den Euro-Skills und World-Skills) ausgewählt zu werden, um sich dort mit der Stuckateurelite Europas und der Welt zu messen. Das hat Schwarzwälder nicht geschafft – trotzdem war er bei der Weltmeisterschaft 2024 im französischen Lyon dabei. Dort traten bei den „World Skills 2024“ nicht nur Stuckateure an – in 58 weiteren Handwerksdisziplinen konnten über 1400 Teilnehmer aus 70 Ländern ihr Können und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Vom Familienbetrieb in das Nationalteam

Aber wie kommt ein junger Lehrling ins deutsche Nationalteam? Der Beruf ist dem 21-Jährigen quasi in die Wiege gelegt worden. Schon sein Urgroßvater Fritz Schwarzwälder war Stuckateur und gründete den Familienbetrieb im Jahr 1948. Seitdem wird die Firma von Generation zu Generation weitergeführt. Dass Jonas Schwarzwälder einmal Stuckateur werden würde, war für ihn fast selbstverständlich. „Ich habe schon früh im Betrieb meines Vaters mitgearbeitet und so viele Erfahrungen gesammelt“, erzählt er. Die Entscheidung für die Ausbildung fiel leicht: „Der Beruf ist extrem vielseitig – ob Trockenbau, Putzarbeiten, Wärmedämmung oder Stuckelemente: Kein Tag ist wie der andere“, sagt Schwarzwälder.

2023 schloss er seine Lehre bei der Firma Hilberer ab und stieg direkt in den elterlichen Gipserbetrieb in Lahr ein. Trotzdem gab es den Erfolg für Jonas Schwarzwälder nicht umsonst – Ehrgeiz und Talent gehörten auch dazu. Schwarzwälder sammelte früh Auszeichnungen: Er war Kammersieger, Landessieger und Drittplatzierter auf Bundesebene. Dazu besuchte er Messen in Köln und München und nahm an nationalen Ausscheidungswettbewerben teil. Schließlich wurde Nationaltrainer Josef Gruber auf den jungen Lahrer aufmerksam und holte ihn ins Team.

Der Bundesverband Ausbau und Fassade hat die jungen Talente als Imageträger entdeckt – für den Nachwuchs eine einmalige Chance, wie Schwarzwälder erzählt: „Man bekommt intensive Schulungen, Fortbildungen und hat die Möglichkeit, Deutschland bei der Europa- oder Weltmeisterschaft zu vertreten.“ Auch nicht zu verachten: Für die Zeit seiner Zugehörigkeit zum Nationalteam bekommt Schwarzwälder ein eigenes Auto, einen weißen VW T-Roc, gestellt.

„Ich bin stolz auf mein Handwerk – und das möchte ich zeigen“, sagt Schwarzwälder im Gespräch. Der hochaufgeschossene junge Mann genießt den Austausch mit seinen jungen Kollegen, die aus ganz Deutschland kommen, aber auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Der Berghauptener Niko Greminger gehört ebenfalls zur Mannschaft. Allerdings ist diese Zeit bald vorbei. Im November endet Schwarzwälders Zeit im Team Deutschland. Dann arbeitet Schwarzwälder wieder ausschließlich im Betrieb seines Vaters und bereitet sich auf den Stuckateurmeister vor – im Oktober geht’s dort weiter.

EM-Teilnahme verpasst

Bei der kommenden Europameisterschaft in Herning in Dänemark wird Jonas Schwarzwälder die deutsche Mannschaft nicht vertreten. Nach dem Ausscheidungswettkampf auf der IHM in München ist die Entscheidung gefallen, Franz Lehnert aus Bayern wurde Sieger.