Nationalteam der Handwerker: Dieser Lahrer Stuckateur vertritt Deutschland

Mit 21 Jahren gehört Jonas Schwarzwälder zur Nationalmannschaft der Handwerker. Sein Ziel: Seinen Beruf sichtbar machen und junge Talente begeistern.
Als Bauhandwerker für Deutschland starten? Diesen Traum lebt der Lahrer Jonas Schwarzwälder seit fast zwei Jahren. Der 21-Jährige ist Teil des achtköpfigen Nationalteams der Stuckateure. Der Bundesverband Ausbau und Fassade erklärt es so: „Besonders begabte wie auch engagierte junge Gesellen erhalten mit ihrer Berufung in unsere Nationalmannschaft der Stuckateure eine ungewöhnliche und vor allem einmalige Chance, sich intensiv weiterzubilden und für ihren Beruf zu werben.“