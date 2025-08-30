Basketball-EM: Schröder berichtet von Affengeräuschen litauischer Fans

1 Schröder beim Spiel gegen Litauen. Foto: Matthias Stickel/dpa Nach dem EM-Spiel gegen Litauen berichtet Basketball-Star Dennis Schröder von rassistischen Anfeindungen der gegnerischen Fans.







Tampere - Basketball-Star Dennis Schröder hat nach dem EM-Spiel gegen Litauen von rassistischen Anfeindungen von den Zuschauerrängen gegen seine Person berichtet. Der 31 Jahre alte Kapitän sagte nach dem 107:88-Erfolg im finnischen Tampere: "Man kann mich beleidigen, aber Affengeräusche ist eine Sache, die ich nicht respektiere und nicht akzeptiere. Rassismus gehört nicht zu diesem Sport."