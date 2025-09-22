Nationalteam: Basketball-Trainer Mumbru: Wochenlang im Krankenhaus

Alex Mumbru verpasste nach einer Bauchspeicheldrüsen-Erkrankung einen Teil der Basketball-EM. Nach Gold in Riga ging er direkt ins Krankenhaus - und muss dort eine Weile bleiben.
Frankfurt/Main - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru muss nach seiner Bauchspeicheldrüsenentzündung für längere Zeit im Krankenhaus bleiben. "Ich muss insgesamt drei Wochen in der Klinik bleiben, um mich richtig zu erholen. Das ist schon hart", sagte Mumbru der "Bild". Der Spanier war nach dem gewonnenen EM-Finale in Riga nach Spanien gereist und hat sich dort vor einer Woche planmäßig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben.