Wie Omar Marmoush und Co. in ihren Nationalteams begeistern

1 VfB-Stürmer Omar Marmoush trifft für Ägypten – darüber staunt auch Superstar Mohamed Salah (rechts). Foto: imago images/Xinhua

Omar Marmoush hat für Ägypten mit einem Traumtor debütiert – und ist nicht der einzige VfB-Profi, der neuerdings international im Einsatz ist. Für Club und Spieler stellen sich dadurch ganz neue Herausforderungen.















Stuttgart - Es ist davon auszugehen, dass Konstantinos Mavropanos bislang nicht allzu viel über Batumi wusste. Für einen 23-Jährigen dürfte es – rein privat betrachtet – attraktivere Reiseziele als die georgische Hafenstadt geben. Doch nun hat sein Beruf Mavropanos ans Schwarze Meer geführt, denn dort trat die griechische Fußball-Nationalmannschaft am Samstagabend in der WM-Qualifikation an – und der Abwehrspieler des VfB Stuttgart war beim 2:0-Sieg als Abwehrchef mittendrin.