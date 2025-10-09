Am Donnerstagabend äußerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals über die überraschende Nicht-Nominierung von Maximilian Mittelstädt – und gab Einblicke in das Gespräch.

Es war die große Überraschung: Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart nicht für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg an diesem Freitag in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD) und am Montag in Belfast gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL). Am Donnerstagabend äußerte sich der Coach nun auf der Pressekonferenz in der Sinsheimer Arena zu seiner Entscheidung gegen Mittelstädt.

„Ich habe die inhaltlichen Dinge alle mit Maxi besprochen, und die bleiben unter uns“, sagte Nagelsmann, der David Raum von RB Leipzig und Nathaniel Brown, dem Neuling von Eintracht Frankfurt, bei der Nominierung den Vorzug auf der Linksverteidigerposition gegeben hatte: „In seiner Leistung war Maxi nicht deutlich schlechter als die anderen beiden, aber wir müssen immer auch Spieler finden, die in der jeweiligen Situation reinpassen. David bringt eine Super-Emotionalität mit und marschiert immer, in Leipzig hat er in dieser Saison aufgrund des Kapitänsamtes nochmal einen Schritt nach vorne gemacht.“ Nathaniel Brown, so Nagelsmann weiter, sei wiederum ein Perspektivspieler, „dem wir Zeit geben müssen“.

Nagelsmann spricht über Mittelstädt

Für Mittelstädt, das betonte Nagelsmann am Donnerstagabend, sei die Tür nicht zu: „Das weiß er auch – er spielt keine schlechte Saison, er hatte auch schon mal ein größeres Hoch als er es jetzt gerade hat, aber es ist trotzdem sehr solide, so wie es bei uns auch war. Es gibt bei Maxi wenige Ausschläge nach unten und nach oben.“

Eine Nominierung für Länderspiele habe, so Nagelsmann weiter, nicht immer mit dem einzelnen Spieler zu tun, der zuhause bleiben müsse: „Es ist oft die Gesamtgemengelage, die du bewerten musst. Beim nächsten Mal kann es schon wieder anders sein, das weiß Maxi, und das wissen auch die anderen beiden.“

Und dann gab Nagelsmann doch noch Einblicke in das Gespräch mit Mittelstädt: „Er war schon traurig, das ist auch normal und okay, wir hatten ein gutes Gespräch – und es geht jetzt auch wieder nach vorne. Ich hoffe, dass es ihm einigermaßen gut damit geht.“