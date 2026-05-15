Nationalspieler des VfB Stuttgart: Mittelstädt zur WM? So bewertet Hoeneß die Lage

Der 29-Jährige kämpft in Frankfurt um seine letzte Chance, vom Bundestrainer berufen zu werden – und sein Vereinscoach hat eine klare Meinung zur Form des Spielers.
Er kämpft, er flankt, er übernimmt Verantwortung. Maximilian Mittelstädt präsentiert sich beim VfB Stuttgart zurzeit in starker Verfassung. Das sieht auch Sebastian Hoeneß so. „Er ist voll da und spielt defensiv wie offensiv auf sehr hohem Niveau“, sagt der Trainer vor dem Gastspiel des Tabellenvierten bei Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker). Viel steht dabei auf dem Spiel: Für den Fußball-Bundesligisten geht es um den Einzug in die Champions League – und für Mittelstädt zusätzlich um seine WM-Chance.