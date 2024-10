Nationalspieler des VfB Stuttgart: Julian Nagelsmann nominiert wieder fünf VfB-Profis

1 Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt konzentriert auf die nächsten Länderspiele. Foto: IMAGO/ActionPictures/IMAGO

Der Bundestrainer vertraut weiter einer großen Gruppe aus Stuttgart. So stark sind nicht einmal der FC Bayern und Borussia Dortmund in der Nationalmannschaft vertreten.









Link kopiert



Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die nächsten Fußball-Länderspiele nominiert. Dabei hat der Bundestrainer fünf Spieler des VfB Stuttgart berufen: Alexander Nübel, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller und Chris Führich. Die Stuttgarter bilden die größte Gruppe und sind dabei, wenn es am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/RTL) und am 14. Oktober gegen die Niederlande (20.45 Uhr/ZDF) um Punkte in der Nations League geht.