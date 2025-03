Nationalspieler des VfB Stuttgart: Ein Schweizer VfB-Profi nominiert – zwei andere nicht

Beim VfB Stuttgart kam Fabian Rieder zuletzt nicht auf die gewünschten Einsatzzeiten, im Schweizer Nationalteam zählt er indessen nach wie vor zum festen Spielerstamm: Der 23-jährige Offensivspieler wurde von Nationaltrainer Murat Yakin für die kommenden Testspiele der Eidgenossen gegen Nordirland in Belfast (21. März, 19.45 Uhr) und gegen Luxemburg in St. Gallen (25. März, 20.45 Uhr) nominiert.

Nicht im vorläufigen Aufgebot steht dagegen der rechte Außenverteidiger Leonidas Stergiou (23), der zuletzt schwankende Leistungen beim VfB zeigte und nach seiner Roten Karte gegen Holstein Kiel bis Anfang April gesperrt ist: Stergiou wurde von Yakin ebenso wie Verteidiger und Winter-Neuzugang Luca Jaquez auf die Reserve-Liste der Spieler auf Abruf gesetzt. Während Jaquez noch auf sein Debüt in der Nationalelf wartet, können Stergiou (sechs) und Rieder (16) schon einige Länderspiele vorweisen.

Luca Jaquez (21) wechselte im Februar vom FC Luzern zum VfB. Auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für die Stuttgarter wartet der dreimalige Schweizer U-21-Nationalspieler noch. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

„Wir starten in ein entscheidendes Länderspieljahr. Die WM-Qualifikation beginnt für uns mit der ersten Minute dieses Zusammenzugs und wir haben den vollen Fokus auf maximalen Erfolg gerichtet“, sagt Nationaltrainer Yakin, der in der Saison 1997/98 beim VfB unter Vertrag gestanden hatte. Gleichzeitig wolle er die anstehenden Spiele nutzen, so der 50-Jährige, „um ein letztes Mal in diesem Jahr einzelne neue Spieler zu sichten und zu schauen, ob sie Alternativen für die entscheidenden Spiele im Herbst sein können.“