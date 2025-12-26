Nationalspieler des VfB Stuttgart: Die WM-Kandidaten des VfB – wer hat gute Chancen und wer nicht?

In nicht mal einem halben Jahr gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die Fußball-WM bekannt. Einige Stuttgarter hegen große Hoffnungen. Wir blicken auf ihre Aussichten.
Im Herbst 2024 nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann noch sechs Profis des VfB Stuttgart für Spiele in der Nations League. So viele werden es bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli), wo die deutsche Nationalelf in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador trifft, wohl nicht sein. Aber einige haben Chancen auf eine Teilnahme – besonders Deniz Undav, Angelo Stiller und Jamie Leweling. Ein Überblick über die Kandidaten: