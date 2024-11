Nationalspieler des VfB Stuttgart: Die große Stuttgarter Pechsträhne beim DFB

1 Gute Laune trotz Verletzungen: Deniz Undav (li.) und Jamie Leweling am Sonntag in Stuttgart. Foto: imago//Robin Rudel

Zuletzt waren sechs Profis des VfB Stuttgart dabei im Kreise der DFB-Elf – jetzt sind es nur noch drei. Die Glückssträhne ist aufgrund von Verletzungen gerissen.









Es scheint wie verhext zu sein in diesen Tagen für die Nationalspieler des VfB Stuttgart. Erst verletzte sich Jamie Leweling am Oberschenkel, es folgte Deniz Undav, der aufgrund einer Zerrung seine Teilnahme an den beiden letzten Länderspielen des Jahres am Samstag in Freiburg (20.45 Uhr/RTL) gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn absagen musste.