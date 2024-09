Nationalspieler des VfB Stuttgart: Die Chancen von Alexander Nübel im deutschen Tor sind enorm gestiegen

1 Rückt auch in der deutschen Nationalelf in den Fokus: VfB-Schlussmann Alexander Nübel. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Jose Breton

Nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen und dem Rücktritt von Manuel Neuer wird eine neue Nummer eins im Tor der deutschen Nationalelf gesucht. Eine Option ist dabei der VfB-Torwart Alexander Nübel.









Marc-André ter Stegen hat sein weißes Torwarttrikot des FC Barcelona noch an, als er am späten Sonntagabend im Rollstuhl in den Katakomben eines Krankenhauses in Villarreal in einen schwarzen Van geschoben wird. Sein rechtes Bein ist bandagiert und wird hoch gelagert – denn klar ist zu diesem Zeitpunkt bereits, dass sich der Schlussmann auf eine Operation sowie eine monatelange Pause wird einstellen müssen.