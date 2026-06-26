Nationalspieler des VfB Stuttgart: Darum waren Stiller und Undav kein Faktor gegen Ecuador

Am Ende standen zwei VfB-Profis auf dem Platz - verhindern konnten Angelo Stiller und Deniz Undav die Niederlage der DFB-Elf gegen Ecuador nicht. Aus diesen Gründen.
Nein, es war nicht der Tag der DFB-Elf – und er war es auch nicht für die beiden Nationalspieler des VfB Stuttgart, die am Ende auf dem Platz standen. Mittelfeldspieler Angelo Stiller und Offensivmann Deniz Undav kamen im letzten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (1:2) in der 46. respektive 60. Minute in die Partie – und konnten die verdiente Niederlage am Ende nicht verhindern.