Nationalspieler des VfB Stuttgart: Darum waren Stiller und Undav kein Faktor gegen Ecuador

Am Ende standen zwei VfB-Profis auf dem Platz - verhindern konnten Angelo Stiller und Deniz Undav die Niederlage der DFB-Elf gegen Ecuador nicht. Aus diesen Gründen.

Nein, es war nicht der Tag der DFB-Elf – und er war es auch nicht für die beiden Nationalspieler des VfB Stuttgart, die am Ende auf dem Platz standen. Mittelfeldspieler Angelo Stiller und Offensivmann Deniz Undav kamen im letzten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (1:2) in der 46. respektive 60. Minute in die Partie – und konnten die verdiente Niederlage am Ende nicht verhindern.

Stiller kam zu Beginn der zweiten Hälfte für den schwachen Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) ins Spiel. Der Stuttgarter brachte, nachdem er in den ersten beiden Partien auf der Bank gesessen hatte, bei seinem WM-Debüt etwas mehr Ruhe in die Aktionen durch sein gewohnt sicheres Passspiel. Tempo ging vom VfB-Taktgeber und seinen Pässen aber nicht aus. Die auffälligste Szene hatte Stiller in der Defensive, als er in höchster Not rettete (77. Minute).

Allgemein lässt sich sagen, dass Stiller in ein in dieser Partie nicht funktionierendes deutsches Gefüge herein eingewechselt wurde – die Dinge in der zweiten Hälfte aber auch nicht zum Besseren wenden konnte.

So ähnlich gestalteten sich gegen Ecuador auch die Dinge bei dem Mann, der in den ersten beiden Gruppenspielen mit insgesamt fünf Scorerpunkten weltweites Aufsehen erregt hatte. Deniz Undav aber war nun nach seiner Einwechslung gegen die Südamerikaner ebenfalls kein Faktor. Er brachte anders als im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (zwei Tore beim 2:1) nicht die Wende.

Nach einer Stunde kam Undav für Kai Havertz in die Partie und leitete gleich einen guten Angriff ein. Wenig später lief über den VfB-Torjäger der nächste verheißungsvolle Angriff. In der Folge aber war Undav kaum noch im Spiel – weil er nicht oder schlecht in Szene gesetzt wurde. Aber auch, weil er dieses Mal nicht so präsent war wie zuvor.

Enttäuschung: Bundestrainer Julian Nagelsmann (li.) und Deniz Undav nach der Niederlage gegen Ecuador. Foto: Tom Weller/dpa

Zum Abschluss kam der Angreifer selbst nur einmal – der Schuss ging in der Nachspielzeit ans Außennetz (90.+3.).

Weiter geht es für Stiller und Undav mit dem deutschen Team nun mit dem Sechzehntelfinale an diesem Montag um 22.30 Uhr in Boston.