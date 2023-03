1 Die Reise zum Nationalteam hat sich gelohnt: VfB-Profi Silas Katompa. Foto: Baumann

Der Stürmer wird beim Sieg des Kongo gegen Mauretanien eingewechselt. Vier weitere VfB-Profis sind 90 Minuten für ihre Nationalmannschaften im Einsatz – einer von ihnen verbucht ebenfalls einen Sieg.









Gleich sieben VfB-Profis sind derzeit mit ihren A-Nationalmannschaften unterwegs, vier von ihnen haben Spiele über die volle Distanz absolviert. Während Rechtsverteidiger Josha Vagnoman beim 2:0-Erfolg des deutschen Teams gegen Peru (noch) nicht sein erstes Länderspiel absolvierte und auch Rekonvaleszent Serhou Guirassy wie abgesprochen für Guinea nicht zum Einsatz kam, feierte Silas Katompa sein Debüt in der Nationalelf des Kongo. Der VfB-Stürmer, der in der Bundesliga zuletzt ziemlich schwankende Leistungen gezeigt hatte, wurde beim 3:1-Sieg gegen Mauretanien in der Qualifikation für den nächsten Afrika-Cup eingewechselt, sammelte letztlich 29 Spielminuten. Silas hofft nun im zweiten Duell mit Mauretanien an diesem Dienstag auf seinen ersten Einsatz in der Startelf.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Dinos Mavropanos. Er hielt beim 3:0-Auswärtssieg von Griechenland zum Auftakt der Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland gegen Gibraltar als Innenverteidiger 90 Minuten lang die Abwehr zusammen. Ebenfalls eine komplette Partie machten Linksverteidiger Borna Sosa für Kroatien in der EM-Qualifikation gegen Wales sowie Wataru Endo im Mittelfeld und Hiroki Ito als linker Verteidiger für Japan gegen Uruguay. Beide Spiele endeten mit einem 1:1-Remis.