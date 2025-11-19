Nationalspieler des VfB Stuttgart: Atakan Karazor darf schon wieder ein Länderspiel machen

Für den Kapitän des VfB Stuttgart erfüllt sich in der WM-Qualifikation der nächste Traum – der noch verletzte VfB-Angreifer Ermedin Demirovic erlebt eine Enttäuschung.

Die nächsten großen Glücksgefühle für Atakan Karazor: Nachdem der Kapitän des VfB Stuttgart am vergangenen Samstag beim 2:0 gegen Bulgarien sein Länderspieldebüt für die Türkei gefeiert hatte, durfte er nun am Dienstagabend schon wieder für sein Land ran: Beim 2:2 in Spanien wurde Karazor wie schon am Samstag eingewechselt, dieses Mal nach 78 Minuten.

Zuvor hatte ihn der Nationalcoach Vincenzo Montella dreimal berufen, Montella stellte den gebürtigen Essener allerdings nie auf und berief ihn bei einigen Partien sogar nicht einmal in den endgültigen Spieltagskader. Die Türken sind nach dem Remis in Spanien Gruppenzweiter und müssen nun in die WM-Play-offs.

Nartey mit Dänemark in den Play-offs

VfB-Mittelfeldmann Nikolas Nartey saß bei der 2:4-Niederlage Dänemarks in Schottland am Dienstagabend nur auf der Bank. Schottland fährt jetzt als Gruppensieger erstmals seit 1998 zur WM – die Dänen müssen als Zweiter in die Play-offs.

Für den derzeit noch verletzten VfB-Angreifer Ermedin Demirovic erfüllte sich der WM-Traum auf dem Sofa vorerst nicht: Bosnien-Herzegowina verpasste mit dem 1:1 am Dienstagabend beim von Ralf Rangnick trainierten Gruppensieger Österreich die direkte Qualifikation und muss als Zweiter ebenso in die Play-offs.

Der Schweizer Abwehrmann Luca Jaquez, der derzeit wegen muskulären Problemen ausfällt, freute sich derweil über die direkte WM-Qualifikation der Eidgenossen: Nach dem 1:1 gegen den Kosovo ist man Gruppensieger.