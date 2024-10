Nationalspieler des VfB Stuttgart: Angelo Stiller träumt von Wechsel in die USA

12 Nationalspieler des VfB Stuttgart: Angelo Stiller. Foto: imago//Malte Ossowski

Viele Profis verfolgen Karrierepläne – so auch Angelo Stiller. Der Mittelfeldmann des VfB Stuttgart gab nun im Kreis der Nationalelf interessante Einblicke.









Angelo Stiller träumt davon, in der US-amerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS) zu spielen. So sagte das der Nationalspieler des VfB Stuttgart im DFB-Quartier in Herzogenaurach. „Das“, so Stiller, „habe ich mir vorgenommen.“ Die VfB-Fans müssen nun aber keine Angst vor einem baldigen Stiller-Abgang in die Staaten haben, denn: Der Mittelfeldmann plant seine Zeit in den USA „erst in 15 oder 20 Jahren“. Dann also, wenn „ich nicht mehr auf so einem hohen Niveau spiele“.