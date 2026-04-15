Nationalspieler der Wild Wings: Arkadiusz Dziambor verlängert in Schwenningen

Der Schwenninger DEL-Club treibt seine Kaderplanungen weiter voran. Youngster Arkadiusz Dziambor wird auch in der kommenden Saison für die Wild Wings auf dem Eis stehen.

Arkadiusz Dziambor bleibt bei den Schwenninger Wild Wings. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga am Mittwoch mit. Mit guten Leistungen in der vergangenen Spielzeit habe sich der Verteidiger, laut Mitteilung der Wild Wings, nicht nur einen Platz im Kader des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die erste Vorbereitungsphase zur Weltmeisterschaft erspielt, sondern auch einen regulären Spot im Team der Neckarstädter für die kommende Saison.

Nach zwei Spielzeiten, in denen der Linksschütze als U23- beziehungsweise U24-Spieler zu überzeugen wusste, hätten sich, so die Schwenninger, die Verantwortlichen mit der Spielerseite auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt.

Dziambor komme dabei aus der wahrscheinlich besten Hauptrunde seiner Karriere, die er mit 46 Einsätzen, durchschnittlich über 13 Minuten Eiszeit und elf Scorerpunkten abschloss. Zudem stand er in allen sieben Playoff-Spielen der Wild Wings auf dem Eis, in denen seine Einsatzminuten, auf über 18 pro Partie, nochmals deutlich anstiegen.

Youngster fühlt sich in Schwenningen wohl

„Meine Freundin und ich fühlen uns in Schwenningen wirklich sehr wohl. Vom ersten Tag an habe ich hier großes Vertrauen gespürt – vom Club, vom Trainerteam und auch von den Fans. Diese Unterstützung bedeutet mir enorm viel. Die Atmosphäre im Stadion ist einfach unglaublich und gibt einem jedes Mal wieder einen extra Push. Genau das macht diesen Standort für mich so besonders“, wird Dziambor zitiert.

Die Verantwortlichen am Neckar sehen Perspektive und Potenzial des Verteidigers, und wollen dies gemeinsamen auch zukünftig zu weiteren Fortschritten nutzen. „Aki hat gezeigt, dass er bereit für die Liga ist. Schon in den Playoffs hat er diese Rolle für uns eingenommen und dabei mit seinen Leistungen das Vertrauen zurückgezahlt. Er ist ein Spieler, dem wir auf alle Fälle weiterhin Chancen geben wollen, sich für viele Rollen in unserem Team zu empfehlen. Wir freuen uns, dass der gemeinsame Weg weitergeht, und wünschen ihm natürlich auch jetzt bei der Nationalmannschaft viele gute Erfahrungen“, sagte Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner laut Mitteilung.