Nationalspieler der Wild Wings: Arkadiusz Dziambor verlängert in Schwenningen

Der Schwenninger DEL-Club treibt seine Kaderplanungen weiter voran. Youngster Arkadiusz Dziambor wird auch in der kommenden Saison für die Wild Wings auf dem Eis stehen.
Arkadiusz Dziambor bleibt bei den Schwenninger Wild Wings. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga am Mittwoch mit. Mit guten Leistungen in der vergangenen Spielzeit habe sich der Verteidiger, laut Mitteilung der Wild Wings, nicht nur einen Platz im Kader des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die erste Vorbereitungsphase zur Weltmeisterschaft erspielt, sondern auch einen regulären Spot im Team der Neckarstädter für die kommende Saison.