Nationalsozialistischer Terror im Südwesten: Die Hölle vor der Haustür

Fotograf aus dem Schwarzwald Was hinter dem neuen Projekt von Sebastian Wehrle steckt

Auf Instagram kündigt Sebastian Wehrle eine große Veränderung an. Der Fotograf aus dem Schwarzwald hat einen historischen Bauernhof in Freiamt gekauft und möchte dort einen Ort für seine Kunst schaffen. Was dahintersteckt, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion.