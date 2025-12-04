Nationalsozialismus in Zell: Mindestens zwölf Zeller wurden Opfer des Euthanasie-Programms der Nazis

Die Nationalsozialisten haben psychisch kranke und körperlich behinderte Menschen stigmatisiert, zwangssterilisiert und ermordet.
Sie gelten den Nationalsozialisten als „unwertes Leben“ – die sogenannten Erbkranken. Aus Nazi-Sicht belasten sie die Volksgemeinschaft finanziell und stellen zugleich eine Gefahr für die „Rassenhygiene“ dar, sollten sich diese „Minderwertigen vermehren“. Psychisch kranke und körperlich behinderte Menschen werden stigmatisiert, häufig zwangssterilisiert und ab Ende 1939 systematisch ermordet. Die Schicksale von 21 Zellern, die gegen ihren Willen zwangssterilisiert werden, sind zwischenzeitlich dokumentiert. Mindestens zwölf Zeller fallen dem „Euthanasieprogramm“ des NS-Regimes zum Opfer und werden in der eigens errichteten Tötungsanstalt Grafeneck vergast.