Der 24-jährige Student hat im Nagolder Zellerstift über Pfarrer Wilhelm Gümbel gesprochen, der sich den Nationalsozialisten widersetzte.
Johannes Trumpp, der in Tübingen Lehramt für Sport und evangelische Theologie studiert, ist unter den Autoren des Bandes „Der Kreis Calw in der Zeit des Nationalsozialismus“ mit Abstand der Jüngste. Er sprach über Pfarrer Wilhelm Gümbel. Es gehe ihm um Erinnerung und Verantwortung. Erinnern heiße, das Wissen um das Unrecht der NS-Zeit und des Holocaust wachzuhalten und konsequent auf die Gegenwart zu beziehen. Verantwortung bedeute, eine klare Haltung gegen autoritäre und antidemokratische Entwicklungen einzunehmen.