Nationalparkzentrum Ruhestein: Winterliche Angebote für die ganze Familie

Das Nationalparkzentrum lockt am zweiten Adventswochenende mit Theater, Quiz, Familienexkursionen – und dem Besuch vom Nikolaus.

Am zweiten Dezemberwochenende öffnet das Nationalparkzentrum wieder für zwei zauberhafte Adventstage die Türen. „Der Winterzauber ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden und ist aus unserem Jahresprogramm nicht mehr wegzudenken. Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf die vielen großen und kleinen Gäste und ein fröhliches Winterfest gemeinsam mit der Region“, sagt Ursula Pütz, Leiterin der Besucherzentren.

Am 6. und 7. Dezember hat das Nationalparkzentrum an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass für die Ausstellung ist um 17 Uhr – und während des Winterzaubers ist der Eintritt für alle frei. Die Besucher dürfen sich außerdem auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm im und rund ums Zentrum freuen, heißt es in der Pressemitteilung.

Puppentheater und Wintergeschichten

So können Familien an beiden Tagen beispielsweise an einer Exkursion zum Thema „Tiere im Winter“ teilnehmen. Besonders die kleinen Gäste dürfen sich auf ein Puppentheater im Nationalparkzentrum freuen und alle auf Wintergeschichten in gemütlicher Runde.

Am Samstag, 6. Dezember, ab 14.30 Uhr wird der Nikolaus im Nationalparkzentrum erwartet. Am Sonntag laden Nationalparkleiterin Britta Böhr und Nationalparkleiter Berthold Reichle zu einer Exkursion rund ums Nationalparkzentrum ein.

Handwerkliche Verkaufsstände

Das ganze Wochenende über können kleine und große Gäste in den Waldwerkstätten kreativ werden, den Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald und seine verdienstvolle Arbeit an einem eigenen Stand kennenlernen, mit dem Nationalparkteam ins Gespräch kommen oder im Shop der Nationalparkregion nach einem Weihnachtsgeschenk suchen.

Mit Unterstützung der Nationalparkregion erwarten Besucher handwerkliche Verkaufsstände sowie ein Angebot an Köstlichkeiten an den Hütten. Der Freundeskreis Nationalpark bietet Kaffee und Kuchen an. Musikalisch begleitet wird das Programm von Daniel Bachmann, der mit Klanginstrumenten für stimmungsvolle Atmosphäre sorgt.

Kleines Schätzquiz

„Ein kleines Schätzquiz gibt es diesmal auch wieder. Und es wird ein Name für den neuen tierischen Mitarbeiter gesucht“, sagt Ursula Pütz. Die handgeschnitzte Wolfsfigur ist vor kurzem ins Nationalparkzentrum eingezogen und hat sich bereits zu einem echten Besucherliebling entwickelt. Über die Namensvorschläge kann anschließend auf der Webseite des Nationalparks abgestimmt werden.

Empfehlenswert ist die Anreise mit dem ÖPNV, aus allen Richtungen verkehren regelmäßig Nationalparkbusse. Weitere Infos gibt es auf der Nationalparkwebsite oder direkt bei den einzelnen Verkehrsverbünden.

Das Programm

Samstag 12.30 bis 13.15 Uhr Wintergeschichten (Raum Rotmurg im Obergeschoss), 13.30 bis 14.15 Uhr Puppentheater im Nationalparkzentrum, 14.45 bis 16.15 Uhr Familienexkursion „Tiere im Winter“, 15.30 bis 16.15 Uhr Puppentheater im Nationalparkzentrum, 16.30 bis 17.15 Uhr Wintergeschichten, 14.30 bis 17 Uhr Besuch vom Nikolaus

Sonntag 10.30 bis 11 Uhr Adventsgeschichten und Harfenklänge, 11.30 bis 13Uhr Familienexkursion „Tiere im Winter“, 12.30 bis 13.15 Uhr Wintergeschichten (Raum Rotmurg im Obergeschoss), 13.30 bis 14.15 Uhr Puppentheater im Nationalparkzentrum, 13.30 bis 14.15 Uhr Mit der Nationalparkleitung unterwegs, 14.45 bis 16:15 Uhr Familienexkursion „Tiere im Winter“, 15.30 bis 16.15 Uhr Puppentheater im Nationalparkzentrum, 15.30 bis 16.15 Uhr Mit der Nationalparkleitung unterwegs, 16.30 bis 17.15 Uhr Wintergeschichten (Raum Rotmurg im Obergeschoss)

Eine Anmeldung zu den einzelnen Programmpunkten im Rahmen des Winterzauber-Wochenendes ist nicht erforderlich.