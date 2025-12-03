Nationalparkzentrum Ruhestein: Winterliche Angebote für die ganze Familie

Das Nationalparkzentrum lockt am zweiten Adventswochenende mit Theater, Quiz, Familienexkursionen – und dem Besuch vom Nikolaus.
Am zweiten Dezemberwochenende öffnet das Nationalparkzentrum wieder für zwei zauberhafte Adventstage die Türen. „Der Winterzauber ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden und ist aus unserem Jahresprogramm nicht mehr wegzudenken. Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf die vielen großen und kleinen Gäste und ein fröhliches Winterfest gemeinsam mit der Region“, sagt Ursula Pütz, Leiterin der Besucherzentren.