Nationalparkzentrum Ruhestein: CDU-Abgeordnete kritisieren die Barzahlsituation

Nur noch Barzahlung möglich: Die CDU-Landtagsabgeordneten Katrin Schindele und Cornelia von Loga haben eine Kleine Anfrage an die Landesregierung zur Bezahlsituation eingereicht.
Die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Katrin Schindele (Wahlkreis Freudenstadt) und Cornelia von Loga (Wahlkreis Baden-Baden/Bühl) haben eine Kleine Anfrage an die Landesregierung zur aktuellen Bezahlsituation im Nationalparkzentrum am Ruhestein eingereicht. Hintergrund ist, dass Besucher seit Monaten nur noch bar bezahlen können, heißt es in einer Pressemitteilung.