Nationalpark Schwarzwald: Zahl der Auerhühner deutlich gestiegen – kein Grund für Entwarnung

Drei Jahre Auerhuhn-Notfallplan haben 75 Prozent Zuwachs gebracht: Die Maßnahmen im Nationalpark zeigen erste Erfolge – aber die bedrohte Art ist weiter stark gefährdet.
Gute Nachrichten gibt es von den Auerhühnern im Nationalpark Schwarzwald. Das berichtet der Nationalpark in einer Pressemitteilung. „In den vergangenen drei Jahren hat sich die Zahl der balzenden Hähne von 17 im Jahr 2022 auf 30 in diesem Jahr erhöht“, besagt Raffel Kratzer, der den Auerhuhn-Notfallplan für das Großschutzgebiet entwickelt hat und koordiniert.