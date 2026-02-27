Nationalpark Schwarzwald: Widerstand der Murgtal-Anrainer weicht allmählich Vertrauen

Wird der Nationalpark etwa noch zum „Bürgernationalpark“? Mit der Abgrenzung der Managementbereiche um Siedlungen und in vielen Gesprächen wurde Vertrauen aufgebaut.
Viele Lockerungen und Ausnahmeregelungen gibt es um die bewohnten Gebiete im Langenbach- und Schönmünztal, die im Zuge des Lückenschlusses nun vom Nationalpark umschlossen sind. Die sogenannten Managementzonen um die Siedlungsbereiche beinhalten Flächen, die für jedermann frei betretbar sind. Nach einem guten Miteinander, vielen Gesprächen und Kompromissen mit den betroffenen Anwohnern wurde eine für beide Seiten vertretbare Lösung gefunden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellten Britta Böhr, Berthold Reichle und Urs Reif von der Nationalparkverwaltung die Zonen vor und erklärten die finalisierten Konzepte.