Nationalpark Schwarzwald: Unvoreingenommene Evaluierung wäre angebracht

Die Vergrößerung des Nationalparks soll wie vor zehn Jahren dessen Errichtung – koste es, was es wolle – erzwungen werden. Der Nationalpark sollte ja ein Beitrag gegen das weltweite Artensterben sein. Doch Wolf, Luchs, Schwarzstorch, Dreizehenspecht und so weiter kommen auch außerhalb des Nationalparks in wachsender Zahl vor. Dafür droht dem Auerhuhn im Park das Aus, weshalb zu dessen Rettung – wie man hört – auch in den Kernzonen, in denen menschliche Eingriffe doch tabu sein sollten, in großem Umfang Pflegeeingriffe durchgeführt werden.