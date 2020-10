Nationalpark Schwarzwald Nationalparkzentrum ist fertig

In einem Live-Stream am Freitag, 16. Oktober, ab 14.30 Uhr hat die Öffentlichkeit die Gelegenheit, die Feier mitzuerleben und einen Blick in das Gebäude zu werfen. Nach einer Ansprache von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprechen Finanzministerin Edith Sitzmann, Umweltminister Franz Untersteller und Verkehrsminister Winfried Hermann in einer Talkrunde über den Neubau und seine Bedeutung für den Nationalpark Schwarzwald.