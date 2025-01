Nationalpark Schwarzwald: Drei Wochen mehr bis zur Entscheidung

1 Nationalparkleiter Wolfgang Schlund, Landrat Klaus Michel Rückert, zugleich Vorsitzender des Nationalparkrats, und Umweltministerin Thekla Walker bei der Infoveranstaltung Mitte Januar in Schönmünzach. Foto: Hannes Kuhnert

Der Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Nationalparks, der an diesem Freitag anstand, wird vertagt. In einer Sondersitzung am Freitag, 21. Februar, wird der Nationalparkrat über die Pläne zum Lückenschluss des Großschutzgebiets entscheiden.









Irgendwie hört sich Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf da schon ein wenig erleichtert an. Denn er musste nicht ohne Empfehlung des Gemeinderats in die Abstimmung im Nationalparkrat gehen. Der Gemeinderat hatte nämlich mit einem Patt am Dienstag keinen eindeutigen Beschluss in Bezug auf die Zustimmung gefällt.