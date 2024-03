1 Abgezogen: Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart schießt auf das französische Tor. Ousmane Dembélé hat das Nachsehen. Foto: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE

In Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Chris Führich und Waldemar Anton stehen beim Sieg der deutschen Fußball-Nationalelf in Frankreich am Ende gleich vier Stuttgarter auf dem Platz.









Deniz Undav ist beseelt durch das imposante Groupama-Stadion in Lyon spaziert. „Ich bin stolz, meine Einsatzzeit bekommen zu haben“, sagte der Angreifer nach dem 2:0 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich. Zehn Minuten plus Nachspielzeit stand der 27-Jährige vom VfB Stuttgart auf dem Rasen. Zeit genug, um ihn glücklich zu machen. In der Hand hielt Undav hinterher sein erstes Länderspieltrikot mit der Nummer 26. Seiner Frau habe er es versprochen, verriet Undav.