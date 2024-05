1 Eine Bundesliga-Bilanz, die sich sehen lässt: Deniz Undav hat schon 18 Tore und 10 Vorlagen auf dem Konto (Archivfoto). Foto: Tom Weller/dpa

Am Donnerstag gibt der Bundestrainer den EM-Kader bekannt. Die Stuttgarter Kandidaten liefern in Augsburg eine letzte positive Bewerbung ab. VfB-Coach Hoeneß wirbt für einen möglichen Neuling.









Augsburg - Für die EM-Kandidaten des VfB Stuttgart bedeutete der Sieg beim FC Augsburg kurz vor der Kader-Nominierung für das Heimturnier eine letzte positive Bewerbung. Offensivspieler Deniz Undav übermittelte nach dem 1:0 der zumindest bis Sonntag in der Fußball-Bundesliga am FC Bayern München vorbeigezogen Schwaben einen Wunsch an Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Mal schauen, ob ich meinen Namen höre", sagte der 27 Jahre alte Angreifer am Freitagabend.