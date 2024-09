Nationalmannschaft: Nationaltorwart ter Stegen fällt monatelang aus

Barcelona - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen fällt mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus. Der 32-Jährige, der nach dem Rücktritt von Manuel Neuer die Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft ist, zog sich während des Ligaspiels des FC Barcelona beim FC Villarreal einen "kompletten Riss der Patellasehne" im rechten Knie zu, wie die Katalanen mitteilten. Er soll bereits heute operiert werden.

Der Torwart wird erst mal länger kein Spiel mehr bestreiten können - eine Nachricht, die auch Bundestrainer Julian Nagelsmann in dessen Planungen schwer beeinflusst. Ter Stegen war nach Neuers Entscheidung nach der Heim-EM im Tor gesetzt. Die DFB-Auswahl bestreitet ihre nächsten Spiele in der Nations League am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina sowie drei Tage später in München gegen die Niederlande.

Lesen Sie auch

Als jahrelanger Kronprinz hinter Neuer kommt ter Stegen bislang auf 42 Länderspiele, zuletzt stand er beim 5:0 gegen Ungarn und 2:2 in den Niederlanden in der Nations League im deutschen Tor. Das erklärte Ziel ist die Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Nagelsmann hatte ihn als seine "klare Nummer eins" bezeichnet.

In der kommenden Woche will Nagelsmann seinen Kader für die Oktober-Spiele benennen. Spätestens dann wird es ein Signal geben, wie er die Ausfallzeit von ter Stegen überbrücken will. Oliver Baumann (34) von der TSG Hoffenheim und Alexander Nübel (27) waren zuletzt als Backups im Aufgebot - beide haben noch kein Länderspiel bestritten. Auch ein Comeback von Neuer (38) ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen und wird mit Sicherheit diskutiert, wenn sich der Bayern-Schlussmann von seiner aktuellen Oberschenkelverletzung erholt hat und auf Topniveau agiert.

Teuer bezahlter Ligasieg in Villarreal

Beim FC Barcelona, der seit dieser Saison vom früheren Bundestrainer Hansi Flick trainiert wird, lief es zuletzt gut für ter Stegen. Der 32-Jährige wurde zum Kapitän des spanischen Spitzenclubs, in den ersten sechs Ligaspielen gelangen sechs Siege - der letzte wurde aber teuer bezahlt.

"Wir sind sehr glücklich über den Sieg, aber in Wahrheit traurig, weil ich glaube, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt", hatte Flick nach dem 5:1 in Villarreal am Sonntagabend gesagt. Ter Stegen war bei einer Abwehraktion im Anschluss an eine Ecke des Gegners kurz vor der Pause auf dem rechten Bein aufgekommen und sofort auf den Rasen gefallen. Der Barça-Kapitän musste mit einer Trage vom Feld getragen werden, danach wurde er ins Krankenhaus gebracht.