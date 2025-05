Nationalmannschaft: So läuft Nick Woltemades erstes Training im DFB-Kreis

Sie sind mit blauen Fahrrädern locker und gut gelaunt zum Training gekommen, die deutschen Fußball-Nationalspieler. Wie schon häufiger in Herzogenaurach, wo der Sportausrüster Adidas seinen Stammsitz hat. Denn der Bundestrainer Julian Nagelsmann bereitet seine Mannschaft erneut in dem mittelfränkischen Ort auf das Finalturnier der Nations League vor. Erstmals mischte bei der öffentlichen Übungseinheit im Adi-Dassler-Stadion am Freitagnachmittag auch Nick Woltemade mit – und wie. Der Stürmer des VfB Stuttgart zeigte in einigen Spielformen vor 4000 Fans seine technischen Fertigkeiten sowie seine Dribbelkünste.

Es kam sogar zu einem Tänzchen mit Ball zwischen den Gegnern hindurch. Damit bestätigte Woltemade die Eindrücke von Rudi Völler. „Er hat sich in den vergangenen Monaten enorm entwickelt. Es ist schon beeindruckend, mit welcher Eleganz er die Gegner umspielen kann“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über den Zwei-Meter-Mann. Auch Nagelsmann äußerte sich positiv über den 23-Jährigen: „Natürlich hat er eine Chance, von Beginn an zu spielen. Ansonsten wäre er nicht hier.“

Die Nationalelf bestreitet beim Final Four am Mittwoch (21 Uhr/ZDF) in München das erste Halbfinale gegen Portugal. In der zweiten Paarung treffen Frankreich und Spanien am Donnerstag (21 Uhr/ARD) in Stuttgart aufeinander. Die Sieger tragen das Endspiel am Sonntag, 8. Juni, in München aus. Spiel um Platz drei findet am gleichen Tag nachmittags in Stuttgart statt.

Nagelsmann hofft mit Woltemade sowie drei weiteren VfB-Spielern (Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Alexander Nübel) im DFB-Kader auf den Titelgewinn in der Nationenliga. „Ich bin überzeugt, dass Nick von hier etwas mitnimmt, das er bei der U-21-EM anschließend gebrauchen kann“, sagte der Bundestrainer. Woltemade ist ebenfalls für die U-21-Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 28. Juni) nominiert.