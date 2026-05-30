Nationalmannschaft: Nagelsmann verrät, ob VfB-Stürmer Undav von Beginn an spielt

Das Testspiel gegen Finnland steht an diesem Sonntag an – und der Bundestrainer macht sich viele Gedanken über die Aufstellung. In der Spitze hat er sich entschieden.
Die Fußball-WM rückt näher und an diesem Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Finnland ihr letztes Testspiel in der Heimat, ehe es Anfang nächster Woche zur weiteren Vorbereitung nach Amerika geht. Und wie der Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits am Samstag in Herzogenaurach verriet, wird Deniz Undav in Mainz zur Startformation gehören. Der Stürmer des VfB Stuttgart ersetzt Kai Havertz, der mit dem FC Arsenal noch im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain gefordert ist.