Nationalmannschaft: Nagelsmann ohne Angst um Job - Wechsel gegen Nordirland

Nach der Niederlage gegen die Slowakei wird Nagelsmann die Startelf gegen Nordirland umstellen. Wer gestrichen wird, verrät der Bundestrainer aber nicht. Um seinen Posten macht er sich keine Sorgen.
Köln - Julian Nagelsmann hat nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation auch im Falle einer weiteren Enttäuschung gegen Nordirland keine Sorge um seine Zukunft als Bundestrainer. "Besorgt zu sein, ist nie ein guter Ansatz. Ich bin noch mutig genug, ich will gewinnen. Die Mannschaft ist wichtig, nicht ich. Wir wollen einen besseren Job machen als am Donnerstag", sagte der 38-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie am Sonntag (20.45 Uhr) in Köln.