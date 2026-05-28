Nationalmannschaft: Lob für Stiller – aber es gibt eine neue Dynamik in der DFB-Schaltzentrale

Aleksandar Pavlovic ist auf dem Weg, eine feste Größe zu werden – und für die WM sieht Bundestrainer Julian Nagelsmann viele Möglichkeiten. Welche Rolle spielt dabei der Stuttgarter?
Aleksandar Pavlovic verfügt über eine feine Ballbehandlung. Fließend sind seine Bewegungen, wenn er das Spielgerät an den Fuß nimmt und sich aufdreht, um das Spiel vor sich zu haben. Ganz gleich, ob er den rechten oder linken Fuß nimmt und ganz gleich, in welche Richtung es geht. Der Mittelfeldspieler scheint mit einem Radar um sich herum zu agieren, der ihn früh die Aktionen der Gegner und Mitspieler erkennen lässt. So behält er unter Druck die Ruhe. „Er hat eine tolle Saison gespielt“, sagt der Bundestrainer Julian Nagelsmann über den 22-Jährigen des FC Bayern.