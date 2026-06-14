Der VfB-Stürmer Jamie Leweling spricht im Interview über die größte Bühne der Welt, seine persönlichen WM-Ambitionen und das Interesse anderer Vereine.
Jamie Leweling ist erstmals bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Kurz vor dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao an diesem Sonntag (19 Uhr/ARD) hat sich der 25-Jährige Zeit genommen, um über seine Rolle bei Bundestrainer Julian Nagelsmann zu reden – aber der Profi des VfB Stuttgart äußert sich auch zu seiner Zukunft.