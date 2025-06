1 Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im Spiel um Platz drei der Nations League in Stuttgart an. Foto: imago/Rudel Die DFB-Elf kommt erstmals seit dem Ausscheiden bei der EM im vergangenen Jahr wieder nach Stuttgart. Wie kann man jetzt noch an Karten kommen?







Link kopiert



Schlecht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, gut für alle Fußball-Fans in Stuttgart. Statt Finale der Nations League in München heißt es Spiel um Platz drei in Stuttgart. Was aber nicht das Schlechteste sein muss, wenn man sich an das Happening 2006 (3:1 gegen Portugal) erinnert.