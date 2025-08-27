Nationalmannschaft: Denkpause für Undav und Vertrauen in Woltemade

Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die kommenden Länderspiele berufen. Dabei spricht der Bundestrainer auch ausführlich über einen VfB-Profi.
Julian Nagelsmann bleibt bei seinen Ansprüchen. Das machte der Bundestrainer am Mittwochabend bei der Bekanntgabe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt erneut klar. Ziel ist nach wie vor, um den Weltmeistertitel im nächsten Jahr mitzuspielen. Darauf stellt Nagelsmann seine Spieler schon jetzt ein und forderte vor dem Start in die WM-Qualifikation: „Wir sind in unserer Gruppe der Favorit und erheben den Anspruch an, mit einer gewissen Dominanz durch die Gruppe durchzugehen.“