Nationalmannschaft: Das sagt Niclas Füllkrug über seinen Freund Nick Woltemade

1 Nick Woltemade (links) und Niclas Füllkrug haben beim Training der Nationalmannschaft ihren Spaß. Foto: IMAGO/Sven Simon Die beiden Stürmer kennen sich gut aus ihrer gemeinsamen Bremer Zeit. Doch nun sind sie beim Finalturnier der Nations League Konkurrenten im DFB-Team.







Link kopiert



Niclas Füllkrug hat nicht lange überlegen müssen, als er zu Nick Woltemade befragt wurde. „Er ist ein sehr guter Freund“, sagt der Nationalstürmer über den Senkrechtstarter des VfB Stuttgart. Beide gehören aktuell zum Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der sich in Herzogenaurach auf das Finalturnier der Nations League vorbereitet. Beide sind auch Konkurrenten um ein Platz in der Mannschaft, die am Mittwoch (21 Uhr/ZDF) in München im Halbfinale gegen Portugal antritt.