Nationalmannschaft: Basketball-Trainer Mumbru aus dem Krankenhaus entlassen

Basketball-Trainer Mumbru. Foto: Marius Becker/dpa Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru muss im finnischen Tampere nicht länger im Krankenhaus bleiben. Chef des Nationalteams bleibt beim nächsten EM-Spiel aber sein Assistent.







Tampere - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat das Krankenhaus im finnischen Tampere verlassen und ist weiter auf dem Weg der Besserung. Darüber informierte der Deutsche Basketball Bund (DBB) bei der EM. Mumbru war am vergangenen Montag ins Krankenhaus gebracht worden und verbrachte dort fünf Nächte. Am Samstagabend durfte er zurück ins Teamhotel. Zunächst berichtete die "Bild".