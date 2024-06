1 Deutschlandfahnen zur Europameisterschaft – so soll die Stadt Hechingen nach Ansicht der AfD dieses internationale Sportevent begehen. Foto: Pixabay

Überraschender Vorschlag der Hechinger AfD-Gemeinderatsfraktion: Ausschließlich mit Deutschlandflaggen soll sich die Stadt Hechingen sich zur Europameisterschaft schmücken.









Link kopiert



Vorgebracht wird dieser Antrag am Ende der öffentlichen Sitzung im Hechinger Rathaus unter dem Punkt „Verschiedenes“. Beginn der Sitzung ist um 18.30 Uhr. Nun ist die am 14. Juni beginnende Europameisterschaft zwar ausdrücklich ein internationales Sportereignis, und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im engeren Sinne keine staatliche Institution. Zudem leben in Hechingen leben durchaus Fans der anderen 23 teilnehmenden Mannschaften, in größerer Zahl beispielsweise Türken, Italiener oder Ukrainer. Aber die können im Bedarfsfall in Hechingen ja von Hand ihrer eigenen Privat-Fähnchen schwenken. Die städtischen Masten aber würden mit deutschen Flaggen geschmückt. Und angeregt wird zudem, dass auch „die Bürger“ – gemeint sind dann wohl nur solche deutscher Nation – dem Flaggenbeispiel folgen.