Nationale Sicherheit: US-Regierung lädt Journalist aus Versehen in Geheim-Chat ein

1 Trump zwischen seinen Ministern Rubio (links) und Hegseth (rechts). (Archivbild) Foto: Pool/AP/dpa

Peinliche Panne im Weißen Haus: Der Chefredakteur des «Atlantic» wird unbeabsichtigt einem Gruppenchat von Trumps Kabinett hinzugefügt - und liest live mit, wie Bombenangriffe geplant werden.









Washington - Der Chefredakteur des US-Magazins "The Atlantic" ist nach eigenen Angaben versehentlich in einen geheimen Gruppenchat der US-Regierung aufgenommen worden, in dem offenbar hochsensible Militärpläne erörtert wurden. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Brian Hughes, erklärte später, dass es sich bei dem Chatverlauf höchstwahrscheinlich um eine authentische Kommunikation handele. Er kündigte eine interne Prüfung an.