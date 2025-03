Nationale Sicherheit: Trump deutet intern wohl Ärger über Chat-Affäre an

2 "The Atlantic"-Chefredakteur Goldberg widerspricht dem Nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Waltz. (Archivbild) Foto: Brett Duke/The Advocate via AP/dpa

Washington - US-Präsident Donald Trump will wegen der Affäre um geheime Regierungsinformationen in einer Chatgruppe niemanden entlassen. "Ich feuere keine Leute wegen Fake News und Hexenjagden", sagte Trump in einem NBC-Interview am Samstag. Auf die Frage, ob er noch Vertrauen in seinen Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz habe, sagte Trump, das habe er. Das gelte auch für Verteidigungsminister Pete Hegseth.