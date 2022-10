National Gallery in London

Aufregung in der National Gallery in London: Am Freitag haben zwei Aktivistinnen das berühmte Gemälde „Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh mit Tomatensuppe beworfen.















Zwei Mitglieder der Organisation Just Stop Oil haben am Freitagvormittag das berühmte Gemälde „Sonnenblumen“ des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh in London mit Tomatensuppe beworfen.

Die Anti-Öl-Aktivistinnen verschütteten in der National Gallery den Inhalt von zwei Dosen über dem Kunstwerk, das einen Schätzwert von umgerechnet rund 84 Millionen Euro hat. Das berichtete unter anderem der Sender Sky News.

Beschädigung noch unklar

„Ist Kunst mehr wert als Leben? Mehr als Essen? Mehr als Gerechtigkeit“, twitterte Just Stop Oil. „Die Lebenshaltungskostenkrise und Klimakrise wird durch Öl und Gas getrieben.“

Sicherheitskräfte führten die Frauen ab. Wie das Museum mitteilte, entstanden durch die Attacke kleinere Schäden am Rahmen. Das Gemälde an sich wurde nicht beschädigt.