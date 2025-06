National Football League: Star-Quarterback Rodgers geht zu Pittsburgh Steelers

1 Trägt zukünftig das Gelb und Schwarz der Pittsburgh Steelers: Quarterback Aaron Rodgers. Foto: Matt Freed/AP/dpa Aaron Rodgers ist noch nicht fertig mit der NFL. Nach zwei schwierigen Jahren in New York heuert der Quarterback nun bei einem Team an, mit dem er seit Monaten flirtet.







Pittsburgh - NFL-Quarterback Aaron Rodgers setzt seine Karriere bei den Pittsburgh Steelers fort. Der 41-Jährige einigte sich mit den Steelers auf einen Einjahresvertrag, vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung, wie der Club mitteilte. Rodgers geht damit in seine 21. Saison in der amerikanischen Football-Liga, nachdem er von den Green Bay Packers in der ersten Runde des NFL-Draft 2005 an 24. Stelle ausgewählt wurde.