National Football League: St. Brown schreibt mit Touchdown-Pass NFL-Geschichte

2 Verkehrte Welt: Amon-Ra St. Brown (rechts) warf einen Touchdownpass auf seinen Quarterback Jared Goff. Foto: Paul Sancya/AP/dpa

Das gab es noch nie: Amon-Ra St. Brown wirft einen Touchdown-Pass in der NFL. Keinem Deutschen gelang das vor ihm - dabei hatte er einen solchen Wurf zuvor nicht mal am College versucht.









Detroit - Am Ende eines Trickspielzugs hat Amon-Ra St. Brown als erster deutscher Football-Profi einen Touchdown-Pass in der NFL geworfen. Weil er danach auch noch einen Touchdown selbst erzielte, hatte der 24-Jährige beim 42:29 der Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks enormen Anteil am hohen Unterhaltungswert der Partie. Quarterback Jared Goff brachte alle 18 Würfe zu einem Mitspieler und kam überdies auf zwei Touchdown-Pässe.