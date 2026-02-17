Nasenzug in Wolfach: So viele Frauen gingen baden

Beim Wolfacher Nasenzug hatten sich wieder Damen unter die Narren geschmuggelt.
Wasser von oben, Wasser von unten, Wasser von allen Seiten: So hätte es für die Frauen enden können, die sich unter die männlichen Narren geschmuggelt hatten, wenn das Wetter beim gestrigen Nasenzug in Wolfach so regnerisch gewesen wäre wie an den Tagen zuvor. Doch sie hatten Glück im Unglück: Wenigstens bis zum Stadtbrunnen blieben sie trocken; die über den Tag verteilten Regenschauer legten für die Dauer des Nasenzugs eine Pause ein.