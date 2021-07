15-Jähriger verletzt Polizistin in Nagold

1 Eine Polizistin wurde von einem 15-jährigen Jungen verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein 15-Jähriger hat am Samstagfrüh gegen 1.30 Uhr bei einem Polizeieinsatz Widerstand geleistet und eine Polizistin so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste.

Nagold - Beamte des Polizeireviers Nagold wurden zu einer Ruhestörung in das Gewerbegebiet in der Haiterbacher Straße gerufen. Eine zehnköpfige Gruppe junger Menschen konnte als Verursacher der Ruhestörung festgestellt werden. Der Bitte leiser zu sein und dem in der Folge ausgesprochenen Platzverweise folgten sie nicht.

Ein 15-Jähriger trat als Hauptaggressor vor. Als eine weitere Streife zur Unterstützung eintraf, rannte der 15-Jährige zu einem Auto und stieg als Beifahrer ein. Der Fahrer flüchtete schließlich zusammen mit dem 15-Jährigen sowie weiteren Insassen mit dem Pkw.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der aggressive 15-Jährige musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hierbei schlug er mit seinem Ellenbogen der Polizeibeamtin ins Gesicht. Als er in den Streifenwagen gebracht werden sollte, versuchten Freunde aus dem Auto dem 15-jährigen zur Hilfe zu eilen. Sie wurden vor einem möglichen Eingreifen in die Einsatzmaßnahmen mit Pfefferspray gestoppt.

Die Polizeibeamtin erlitt durch den Schlag eine Nasenbeinfraktur und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 15-Jährige wurde seiner Mutter überstellt und muss nun mit einer Anzeige rechnen.