Aufregung im Vorfeld und guter Start in Deißlingens Kindergärten

1 Da die Träger der Kindertagesstätten in Deißlingen an der Zuverlässigkeit der Lollitests zweifeln, sind sie nach den Weihnachtsferien auf Nasaltests umgestiegen. Damit sind nicht alle Eltern einverstanden. (Symbolfoto) Foto: Pascalskwara – stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Nasal- statt Lollitests in Kindergärten: Dieser Strategiewechsel ist in Deißlingen nicht bei allen Eltern auf Begeisterung gestoßen. Eine Online-Petition wurde gestartet, von einem "Eingriff in die körperliche Unversehrtheit" war die Rede. Bürgermeister Ralf Ulbrich erläutert die Hintergründe.















Link kopiert

Deißlingen - Testen, testen, testen: Angesichts der Omikron-Welle rücken nicht nur Schul-, sondern auch Kindergartenkinder immer stärker in den Fokus. Regelmäßige Tests stehen in den Kindertagesstätten auf der Agenda – in Deißlingen möchten die Träger dabei vermehrt auf Nasaltests setzen und von den Lollitests abrücken.