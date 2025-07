NASA-Mission: Neuer Satellit verfolgt Bewegung der Erdoberfläche

1 Der NISAR-Satellit im indischen Weltraumbahnhof Satish Dhawan Space Center. (Foto Archiv) Foto: Uncredited/Indian Space Research Organization/NASA/AP/dpa Ein Großteil der Erdoberfläche ist ständig in Bewegung. Eine neue Mission der Nasa und indischer Behörden soll ein umfassenderes Bild von den Veränderungen und Daten zu Naturgefahren liefern.







Neu-Delhi - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat in Zusammenarbeit mit der indischen Weltraumforschungsorganisation Isro einen Satelliten ins All geschickt, der Veränderungen auf der Erdoberfläche in bislang unbekannter Detailgenauigkeit messen soll. Die Daten könnten nach den Angaben der Behörden unter anderem helfen, Naturgefahren zu erkennen sowie Meereseis und Gletscher besser zu verfolgen.